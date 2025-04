Ieri è arrivata la conferma anche del presidente Beppe Marotta : Luis Henrique è un nome che piace all'Inter. C'è da superare una fitta concorrenza, soprattutto degli avversari di ieri del Bayern Monaco, ma i nerazzurri sembrano essere davvero decisi sul brasiliano: "Tra Bayern e Inter la sfida dal campo si è spostata pure sul mercato - spiega Tuttosport -. Il club di Säbener Strasse è infatti piombato su Luis Henrique e sta facendo sul serio per provare il sorpasso sui nerazzurri, tanto che Max Eberl e Christoph Freund hanno preso già contatti con la dirigenza dell’Olympique Marsiglia per l’esterno destro che è esploso con Roberto De Zerbi allenatore (7 gol e 5 assist in 28 partite di Ligue 1).

Pure i tedeschi vogliono il giocatore per il Mondiale per club ma l’Inter confida di aver fatto tutte le mosse giuste per scongiurare il rischio di subire una “ripartenza” sul giocatore. In questi casi tutto dipende dalla volontà dell’interessato e Piero Ausilio e Dario Baccin, dalla loro hanno il gradimento del brasiliano. Detto questo, il fatto che su Luis Henrique si sia mosso pure il Bayern non aiuta i piani dell’Inter che, a fronte di una richiesta di 30-35 milioni, valutano il cartellino dell’esterno 22-25 milioni. Luis Henrique nei piani nerazzurri è destinato ad alternarsi con Denzel Dumfries sulla corsia destra dell’Inter prendendo il posto in rosa di Darmian in un ruolo chiave per Inzaghi".