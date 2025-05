Manca ancora la finale di Champions League, ma la dirigenza dell'Inter è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. E il reparto d'attacco è quello che subirà la rivoluzione più grande: Arnautovic e Correa andranno via, Taremi è in forse. E allora il club nerazzurro ha deciso: minimo due colpi in attacco per garantire a Simone Inzaghi dei sostituti di Lautaro e Thuram all'altezza.