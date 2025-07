Calhanoglu intanto non si espone e dopo la risposta fornita a presidente e capitano si mostra sui social mentre affronta allenamenti

Redazione1908 11 luglio - 18:28

Sabato 26 luglio è la data da cerchiare di rosso sul calendario. Per i tifosi, perché quel giorno riapriranno le porte di Appiano Gentile e l'Inter tornerà ufficialmente al lavoro, ma anche per la società, che ha indicato in quella data la deadline per presentare un'offerta per Calhanoglu.

Il Galatasaray vuole il centrocampista, ma la situazione al momento non si sblocca. Intercettato all'uscita di un hotel nel centro di Milano, il vice presidente del club, Abdullah Kavukçu, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti. L'intermediario George Gardi, invece, si è limitato a un eloquente "no comment", segno di una situazione ancora in divenire in cui però le parti sono ancora distanti dalla fumata bianca.

L'Inter, infatti, continua a chiedere 30 milioni (potrebbe al massimo scendere a 25). Il Galatasaray è lontanissimo da queste cifre

Il punto di Pasquale Guarro su Calciomercato.com — "Da viale della Liberazione hanno fatto sapere che un’offerta dal club turco è arrivata ma che la stessa era da ritenersi quasi “offensiva” per quello che è il livello del centrocampista.

Il Galatasaray avrebbe offerto una decina di milioni bonus compresi, generando di fatto la piccata reazione della dirigenza nerazzurra. Insomma, se l’intenzione del calciatore e quella del suo entourage era quella di mettersi nelle condizioni di uscire, finora ci è riuscito solo fino a un certo punto.

Per adesso l’Inter non sembra spaventata dal fatto che al rientro ad Appiano possa ritrovarsi un calciatore scontento da fronteggiare. Tantomeno agita eccessivamente la frattura creatasi nel rapporto con Lautaro e il resto dello spogliatoio. O forse la verità è che al di là di certe legittime preoccupazioni, in viale della Liberazione vogliano che il focus rimanga sulle possibilità di guadagno.

Questo almeno è il messaggio che ha provato a far passare la dirigenza nerazzurra nel momento in cui si è diffusa la notizia circa l’incedibilità di Calhanoglu. Perché in effetti il turco è cedibile eccome, ma lo è solo a cifre consone, tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Calhanoglu intanto non si espone e dopo la risposta fornita a presidente e capitano si mostra sui social mentre affronta sedute di allenamento per recuperare dal problema muscolare. Chi lo conosce spiffera che il suo sogno è quello andare in Turchia, forse anche perché un po’ stanco di Inter, demotivato dagli ultimi accadimenti, dal cambio di allenatore e da uno spogliatoio che sta vedendo modificarsi certi equilibri.

Ecco perché è difficile stabilire oggi cosa accadrà con precisione “domani”. Per adesso il Galatasaray si è presentato con un’offerta insufficiente ma le cose potrebbero cambiare e a quel punto anche l’Inter rivedrebbe quella che oggi appare come una posizione netta. La partita è ancora aperta, il futuro di Calhanoglu è ancora ricco di incognite".