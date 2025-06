Sky – Inter, Chivu in sede. Si lavora anche sullo staff. Da confermare…

L'accordo è stato trovato nelle scorse ore ed è stato definito già questa mattina. Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell'Inter : l'annuncio ufficiale non è ancora arrivato e arriverà probabilmente a inizio settimana perché il tecnico aveva un contratto fino al 30 giugno con il Parma, da risolvere perché possa essere operativo. L'allenatore è nella sede del club per programmare il lavoro e completare il lavoro degli annunci per i contenuti di presentazione, anche quelli social. I dirigenti nerazzurri sono partiti per Parma dove oggi verrà svelato il nuovo calendario.

Biennale pronto

Firmerà due anni di contratto e si sta definendo anche lo staff e il calendario delle prossime attività. Lunedì il ritrovo alla Pinetina, mercoledì la partenza per gli States dove si giocherà il Mondiale per Club. Quest'oggi dall'aeroporto di Linate è partito Simone Inzaghi insieme agli elementi dello staff che saranno con lui all'Al-Hilal, squadra di Riyadh. L'unico che non farà parte dell'avventura in Arabia Saudita è Mario Cecchi che potrebbe restare all'Inter con Chivu, si aspettano conferme in merito.