Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima stagione è un difensore centrale di livello e già affermato, che possa rinforzare e ringiovanire il reparto arretrato nerazzurro. Oltre ai tanti nomi circolati in queste settimane, dall'Inghilterra spunta una nuova ipotesi: secondo Team Talk, i vertici interisti avrebbero messo gli occhi su Marc Guehi, capitano del Crystal Palace fresco vincitore della FA Cup.

Classe 2000, prodotto del settore giovanile del Chelsea, Guehi è ormai entrato in pianta stabile nel giro della Nazionale inglese e, dopo quattro stagioni da protagonista con la maglia delle Eagles, è pronto per fare il salto di qualità. Il Manchester United starebbe dondando il terreno per il giocatore, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, ma è l'Inter la società che avrebbe mostrato l'interesse più concreto, seppur senza avanzare per il momento offerte ufficiali.