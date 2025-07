L'Inter vuole ringiovanire il reparto difensivo. I nerazzurri stanno sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto

Andrea Della Sala Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 09:02)

Non solo Hancko e Leoni, c'è un altro giocatore nella lista dell'Inter per la difesa. Si tratta di De Winter del Genoa. Il discorso relativo al difensore è stato approfondito durante la trattativa per Carboni, ormai prossimo a vestire la maglia rossoblù.

"Inter e Genoa ieri hanno parlato (anche) di De Winter. L’hanno fatto nell’ambito della risoluzione definitiva dell’affare legato a Valentin Carboni, già apparecchiato da giorni, i cui dettagli del prestito sono stati definiti appunto nelle ultime ore. Va detto che non siamo alle fasi conclusive della trattativa, come filtrato dal Belgio. Ma un passo in avanti - non il primo - è stato compiuto. Il Genoa non fa muro sulla cessione, l’Inter però sa di dover investire almeno 20-25 milioni per portare il classe 2002 a Milano.

Non c’è troppo tempo da perdere. Perché De Winter è sul taccuino di diverse altre squadre. In Premier, ad esempio, ha già fatto su di lui più di un pensiero il Tottenham, che probabilmente perderà Romero. E non solo, anche il West Ham l’ha sondato. De Winter ha una preferenza per la Serie A ed è logico che veda di buon occhio il trasferimento.

In un’ipotetica corsa alla casella davanti a Sommer, il belga oggi va considerato il più avanti di tutti. E ha un vantaggio grande: pur essendo un 2002, ha in curriculum già tre campionati di A".