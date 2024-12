Inter, non solo Bijol: da Comuzzo all’Argentina, i nomi per la difesa

I profili nel mirino del club nerazzurro, a caccia di rinforzi in difesa in attesa di capire il futuro di Acerbi e De Vrij

L’Inter studia interventi in difesa. Gli acciacchi di Acerbi e la situazione contrattuale di De Vrij impongono interventi in difesa da parte del club nerazzurro. Il nome di Jaka Bijol resta sempre in pole, ma non è l’unico sulla lista di Marotta, Ausilio e Baccin.