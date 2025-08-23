"Dei quattro nuovi acquisti, l’unico arrivato dalla Serie A è Bonny. Un’esterofilia che, sarà perché fare affari in Italia costa troppo o per questione di rapporti internazionali, è un altro dato di fatto. Al netto di un attaccante esterno, che potrebbe arrivare a fine mercato ed essere Lookman o magari no, l’Inter cerca un difensore, per aggiornare l’usato garantito Acerbi-De Vrij. È credibile che sia anche lui un figlio del nuovo millennio, nonostante i dossier Upamecano e Kim siano aperti, pur senza rispondere a quei requisiti anagrafici propri, per esempio, di Jéremy Jacquet del Rennes (che però costa tanto)", scrive Tuttosport.