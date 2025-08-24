All'Inter manca un difensore, l'ultimo tassello necessario a completare il mosaico nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 24 agosto - 09:10

A poco più di una settimana, quando si chiuderà definitivamente la sessione di mercato, ad Appiano Gentile si vedrà un volto nuovo. Quello di un difensore, l'ultimo tassello necessario a completare il mosaico nerazzurro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i piani della dirigenza sono chiari: tutti i pensieri, oggi, sono rivolti all'esordio in campionato contro il Torino, poi - e solo poi - si tornerà a parlare di mercato.

"Ma tra i nomi che l'Inter ha sondato e continua a monitorare c'è quello dell'ex Napoli Kim Min-jae. Non una vera e propria necessità, soprattutto in caso di permanenza a Milano di Pavard, però un profilo che diventerebbe perfetto nel caso in cui "Benji l'interista" accettasse una nuova destinazione. E la certezza è una: se Pavard resta, niente Kim. In quel caso la virata andrebbe su un profilo più giovane e meno oneroso da inserire con calma all'interno del gruppo squadra".

"Per uno tra Kim e Upamecano si aspetteranno gli ultimi giorni. Un colpo in extremis da conquistare tramite un piano preciso, ovvero bussare alla porta di un grande club come il Bayern Monaco che può contare su giocatori forti che però si ritagliano poco spazio. E Kim rappresenta l'esempio perfetto. Diverso, invece, il caso di Upamecano. Il centrale francese non ha certo problemi di minutaggio, ma un contratto che può diventare un assist per l'Inter. Perché l'accordo che l'ex Lipsia ha con i tedeschi viaggia verso la scadenza, fissata tra meno di un anno (30 giugno 2026)".

"Tecnicamente potrebbe accordarsi con un nuovo club già tra 5 mesi per andarci ad euro zero a luglio prossimo, sul piano pratico sta parlando con il Bayern per rinnovare l'accordo. Ma se l'ok non dovesse arrivare, la dirigenza nerazzurra potrebbe tentare i bavaresi con una proposta sicuramente più allettante rispetto all'eventualità di perdere Upamecano a zero. In ogni caso, l'incastro Pavard-Kim/Upamecano potrebbe decollare solo nei prossimi giorni. Quelli in cui l'Inter conta di completare definitivamente una rosa profondamente rinnovata".

(Gazzetta dello Sport)