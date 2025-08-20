FC Inter 1908
Inter, per la difesa obiettivo duplice: piace Alexsandro. Kim vecchio pallino. Se Pavard…

L’Inter prepara a rinforzare un reparto che ha mostrato qualche crepa la scorsa stagione: quello difensivo. Ecco i nomi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L’Inter prepara a rinforzare un reparto che ha mostrato qualche crepa la scorsa stagione: quello difensivo. L’obiettivo è duplice: trovare un giovane in grado di giocare come “braccetto” nella difesa a tre e, allo stesso tempo, valutare centrali capaci di raccogliere l’eredità di Acerbi e De Vrij.

"Il secondo grande investimento sarà in difesa: da una parte l'Inter cerca un giocatore giovane, in grado di disimpegnarsi da "braccetto", ma al tempo stesso si valutano anche centrali che possano raccogliere l'eredità di Acerbi e De Vrij. Kim del Bayern è un vecchio pallino (ma costa e va per i 29 anni), così come Kiwior dell'Arsenal", sottolinea Tuttosport.

"Piace anche il 26enne brasiliano Alexsandro del Lille, seguito dalla Roc Nation, agenzia che cura gli interessi pure di Dimarco e Luis Henrique. Se fosse ceduto Pavard, i rinforzi in difesa diventerebbero due. A fine mercato, poi, se ci sarà l'opportunità, si valuterà se integrare il reparto offensivo con un quinto giocatore, una seconda punta rapida e abile nel dribbling". 

(Tuttosport)

