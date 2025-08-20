Dopo il centrocampo, il secondo tassello che l’Inter vuole sistemare in questo finale di mercato è il reparto arretrato

Dopo il centrocampo, il secondo tassello che l’Inter vuole sistemare in questo finale di mercato è il reparto arretrato. La dirigenza nerazzurra lavora per aggiungere un difensore di prospettiva. "In questo senso, potrebbero far comodo gli esuberi di qualche big, della Premier soprattutto. Il Chelsea ne ha diversi, ma il preferito di viale Liberazione resta la vecchia conoscenza Chalobah, che però domenica era titolare nel match con il Crystal Palace: difficile, quindi, che Maresca se ne privi", si legge sul Corriere dello Sport.