Il club nerazzurro apre alla cessione del turco: tra infortuni e contratto, cos'è cambiato rispetto ad un anno fa e al no al Bayern

Alessandro De Felice Redattore 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 12:02)

L’Inter è disposta a cedere Hakan Calhanoglu in questa sessione di mercato, ma solo alle proprie condizioni: il prezzo è fissato a 40 milioni di euro. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il centrocampista turco non è più considerato incedibile, anche a causa dei numerosi infortuni che ne hanno condizionato il rendimento nell’ultima stagione, culminata con uno stop muscolare durante la finale di Champions League contro il PSG.

Il Galatasaray, gradito al giocatore, è l’unico club ad oggi realmente interessato, ma non ha ancora presentato un’offerta. L’agente Stipcic si è recato a Istanbul, segnale di una possibile trattativa in preparazione.

Ma cos’è cambiato rispetto ad un anno fa, quando l’Inter chiude la porta in maniera netta al Bayern Monaco? “L’andamento della stagione è la causa principale. Il regista turco, infatti, si è dovuto fermare più volte per una serie di guai muscolari” sottoliena il quotidiano. Inoltre i fattori in ballo sono la carta d'identità e il contratto in scadenza nel 2027, con il club nerazzurro che si ritroverebbe tra un anno nella stessa situazione ma con un solo anno di contratto.

Tuttavia, la dirigenza nerazzurra vuole evitare di svendere un regista considerato ancora tra i migliori nel suo ruolo.

“Chi vuole Calha, insomma, lo deve pagare per il suo valore. Che resta ancora quello di uno dei migliori registi al mondo. Di qui il prezzo fissato a 40 milioni. Trattabili? Sì, ma fino ad un certo punto”.

Il nodo resta anche quello del sostituto: nomi come Rovella e Ricci comporterebbero costi elevati, e la posizione di Asllani non dà garanzie. Resta da capire se Chivu opterà per un centrocampista più fisico davanti alla difesa.

Intanto, pesa l’incognita legata alle risorse economiche del Galatasaray, che potrebbero essere impegnate su altri fronti, come la complessa trattativa per trattenere Osimhen.