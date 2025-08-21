L’Inter piazza il colpo a centrocampo. Il club nerazzurro ha chiuso in poche ore la trattativa con il Lens per l’arrivo di Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003, dopo il no della Roma per Manu Koné.
calciomercato
FCIN1908 / Inter-Diouf, c’è l’ok del Lens: programmate le visite mediche
Il Lens ha accettato l’offerta dell’Inter da 20 milioni di parte fissa più 5 di bonus dopo il no nei giorni scorsi ad una proposta del Napoli da circa 20 milioni di euro.
Nella giornata di oggi è arrivata l’intesa tra le parti per il passaggio a titolo definitivo del calciatore francese. Un accordo che sarà formalizzato nelle prossime ore.
Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, nella giornata di domani Andy Diouf è atteso a Milano nella mattinata di domani, venerdì 22 agosto, poco dopo le 10 per sottoporsi alle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma del contratto, che lo legherà al clu nerazzurro.
Arrivato nelle ultime ore l’ultimo ok del Lens, che ha autorizzato le visite del calciatore con l’Inter, che ora si appresta ad accogliere il nuovo acquisto per il centrocampo di Chivu.
