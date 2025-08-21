Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha chiuso per l'acquisto di Andy Diouf, giovane centrocampista francese classe 2003 del Lens

Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha chiuso per l'acquisto di Andy Diouf, giovane centrocampista francese classe 2003 del Lens. Fisico, progressione, dinamismo e pericolosità in zona gol ne hanno fatto il profilo ideale per le esigenze a centrocampo dei nerazzurri, che si sono inseriti tra il club francese e il Napoli, molto attivo sul calciatore nei giorni scorsi, chiudendo in poche ore l'affare.