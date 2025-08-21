Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha chiuso per l'acquisto di Andy Diouf, giovane centrocampista francese classe 2003 del Lens. Fisico, progressione, dinamismo e pericolosità in zona gol ne hanno fatto il profilo ideale per le esigenze a centrocampo dei nerazzurri, che si sono inseriti tra il club francese e il Napoli, molto attivo sul calciatore nei giorni scorsi, chiudendo in poche ore l'affare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, fatta per Diouf ma arriva un altro acquisto! Pronto colpo in difesa senza uscite
calciomercato
Sky – Inter, fatta per Diouf ma arriva un altro acquisto! Pronto colpo in difesa senza uscite
Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha chiuso per l'acquisto di Andy Diouf, giovane centrocampista francese classe 2003 del Lens
Domani Diouf sarà in Italia per svolgere le visite mediche. L'Inter ha raggiunto l'accordo con il Lens sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Un investimento importante e di prospettiva ma che, come riferisce Sky Sport, permetterà ai nerazzurri di fare un altro investimento in difesa, a prescindere dalle eventuali uscite nel pacchetto arretrato.
Dunque, l'Inter non molla, ma anzi raddoppia: Diouf in arrivo, poi il difensore. Per chiudere il mercato con i due colpi "promessi".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA