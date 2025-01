Negli studi di Sky Sport prima del fischio d'inizio di Sparta Praga-Inter , Fabio Capello ha fatto alcune considerazioni sulla partita che attende i nerazzurri in Champions League:

"Se mi piacerebbe rivedere Donnarumma in Italia? Sicuramente sì, perché dopo le critiche che ha subito sarebbe un bene per il nostro calcio rivedere il portiere della Nazionale in Serie A".