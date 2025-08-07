La priorità adesso è ovviamente arrivare a Lookman, come noto. Ma il mercato dell'Inter, una volta risolta la questione, non si fermerà all'anglo-nigeriano, o comunque al colpo in attacco. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri potrebbero anche provare il grande doppio colpo in difesa Leoni-De Winter. Ecco come:
"Il pensiero del presidente Marotta e del ds Piero Ausilio è sempre stato quello di aggiungere il prodigio parmense indipendentemente da eventuali uscite dietro. Nel ruolo di centrale ci sono, infatti, un 37enne come Acerbi e il 33enne De Vrij. Insomma, il ringiovanimento è richiesto a prescindere".
"Se poi una inglese dovesse spingersi fino ai 40 milioni chiesti per Bisseck (il Crystal Palace si è fermano prima), o se arrivasse un’offerta seria per Benji Pavard, allora sì che arriverebbe un ulteriore difensore con caratteristiche diverse, un aspirante “braccetto” come il genoano Koni De Winter".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
