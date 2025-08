"L'Inter è sempre in attesa di capire quali saranno gli sviluppi della questione Lookman ma il mercato non è solo legato all'attaccante esterno. Nei piani dei nerazzurri c'è anche la volontà di andare ad investire su un difensore".

"È chiaro che perché questo accada serve prima una cessione. Il candidato numero uno rimane Bisseck per il quale era arrivata un'offerta superiore ai 30 milioni di euro da parte del Crystal Palace. Il giocatore non ha voluto prenderla in considerazione e il discorso si è quindi arenato. Ciò non significa che magari qualcosa possa ancora accadere".