L’Inter ha finalmente la forza economica per piazzare due grandi colpi da circa 40 milioni di euro ciascuno

Gianni Pampinella Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 12:16)

L’Inter ha finalmente la forza economica per piazzare due grandi colpi da circa 40 milioni di euro ciascuno. La cessione di Nicola Zalewski all’Atalanta per 17 milioni, ha sbloccato definitivamente il mercato in entrata. Ora i dirigenti nerazzurri vogliono rispondere al Napoli e ridurre il gap dai campioni d’Italia.

"Ora l’Inter ha i soldi per fare due colpi da 40 milioni l’uno. L’estate nerazzurra ha ridisegnato le priorità sul mercato. Al primo posto ora c’è il centrocampista e l’identikit risponde in pieno a quello di Manu Koné. Giocatore dal profilo internazionale, in grado di garantire copertura alla difesa e di impostare giocando nei due a centrocampo e che conosce già il campionato italiano", si legge su Tuttosport.

"La Roma deve vendere per completare la rosa in ossequio dei paletti imposti dal fair play finanziario Uefa e il sacrificio del francese a oggi sembra la strada più semplice da perseguire. La valutazione è di 50 milioni, ma la sensazione è che con un’offerta alla Lookman (42 milioni più 3 di bonus) possa arrivare la fumata bianca. L’Inter si è data qualche giorno per capire la fattibilità dell’operazione poi andrà sui piani alternativi: depennato dalla lista Kessie resta in caldo Mandela Keita che Chivu ha già allenato a Parma e che può essere un nome interessante anche in ottica player trading".

(Tuttosport)