Dopo la bruttissima sconfitta col Psg in finale di Champions, in casa Inter è tempo di riflessioni. In attesa di capire cosa succederà con Inzaghi, la società pensa a rinnovare l'organico in vista della prossima stagione.

"La squadra però subirà una rivoluzione. Un nome suggestivo per l’attacco è quello di Bonny, il francese 21enne esploso al Parma. Altre piste conducono a due vecchie conoscenze, ora entrambi allo United: da un lato Zirkzee, artefice del miracolo Champions del Bologna, dall’altro Hojlund, il centravanti scoperto dall’Atalanta e poi rivenduto in Premier per 80 milioni. Anche gli altri reparti necessitano di un restyling. In caso di offerte interessanti provenienti dall’Inghilterra, Bisseck, può essere sacrificato. In difesa occhio a Lucumi e Beukema del Bologna. Anche a centrocampo si preannuncia un certo turn over. Asllani come vice Calhanoglu non ha mai funzionato. Frattesi cerca una squadra dove essere titolare. Al suo posto attenzione a Frendrup del Genoa", scrive il quotidiano.