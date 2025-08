In attesa di buone novità da Bergamo sul fronte Lookman, l'Inter porta avanti altre trattative di mercato, questa volta in uscita

"L'Inter attende e intanto porta avanti le altre operazioni. In definizione il prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di Sebastiano Esposito al Cagliari; in uscita anche Taremi: si aspettano proposte dalla Premier per una cessione a titolo definitivo; il Besiktas, che avrebbe un’intesa con l’iraniano, lo vorrebbe in prestito".