Il terzino olandese costa 25 milioni fino al 31 luglio, ma il Barça non può permetterselo senza cessioni: la situazione

Secondo il quotidiano spagnolo Diario AS, il nome che risuona con maggiore forza è quello di Denzel Dumfries. Il terzino olandese di 29 anni dell’Inter piace molto sia a Flick che a Deco, che lo considera un’occasione di mercato per via del suo prezzo attuale.