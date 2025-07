Il futuro di Denzel Dumfries resta incerto e destinato a tenere in tensione l’Inter fino alla fine di luglio. L’esterno olandese può lasciare Milano entro il 31 luglio dietro pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro, cifra che, nel mercato attuale, rappresenta un’occasione appetibile per molti club europei.

Oltre ai blaugrana, secondo Tuttosport , resta forte il richiamo della Premier League. In particolare, l’Aston Villa ha riattivato i contatti dopo il tentativo già effettuato un anno fa. Il tecnico Unai Emery e il direttore sportivo Monchi valutano seriamente il profilo dell’olandese per il proprio progetto. Anche il Newcastle potrebbe inserirsi, soprattutto nel caso in cui Livramento dovesse partire, con il Manchester City interessato.

L’Inter, come spiegato dal direttore sportivo Piero Ausilio, è consapevole della clausola e dell’interesse attorno al giocatore, ma rimane serena: “È stata inserita in un momento particolare, ma secondo me siamo stati bravi a tutelare il patrimonio del club, rinnovando il contratto di Dumfries proprio quando c'era il rischio di perderlo a parametro zero pochi mesi dopo. Vi assicuro che la clausola ha spaventato più voi (giornalisti, ndr) che noi: l'Inter è serena e lui è felice di restare”.