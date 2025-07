La nuova linea giovani dell'Inter sta prendendo forma. Tutti gli acquisti, compreso il ritorno di Pio Esposito, non superano i 25 anni

La nuova linea giovani dell'Inter sta prendendo forma. Tutti gli acquisti di questa giovane, compreso il ritorno di Pio Esposito, non superano i 25 anni di età. Una linea chiara quella tracciata da Oaktree.

Un taglio netto rispetto a un passato che non è poi così lontano, visto che un mese e mezzo fa l’Inter è scesa in campo nella finale di Champions con il terzo undici titolare più anziano di sempre nell’atto clou del trofeo più ambito, con un’età media di 30 anni e 242 giorni.

Dopo che sono arrivati tre giovani nelle ultime settimane (i ventunenni Sucic e Bonny e il ventitreenne Luis Henrique), altri ne arriveranno in futuro e via via a fargli posto saranno i più esperti, con un riferimento particolare a chi nel 2026 vedrà scadere il proprio contratto (Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan).