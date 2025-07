Arrivato nell’estate 2022 dall’Empoli per circa 15 milioni di euro, il giovane regista albanese non è mai riuscito a imporsi pienamente nei suoi primi due anni in nerazzurro. Il peso del ruolo di vice-Calhanoglu si è rivelato forse troppo gravoso, e la società sta ora valutando la possibilità di una sua cessione.

Asllani, classe 2002, desidera maggiore spazio e continuità. Per questo motivo, sia il club che il giocatore non escludono un addio. Secondo quanto riportato da AS, il centrocampista albanese ha mercato in Spagna, dove il Betis Siviglia lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Johnny Cardoso, in procinto di trasferirsi all’Atletico Madrid.