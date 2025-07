Sono giorni decisivi per Ademola Lookman , con l'Inter che prepara l'assalto finale per portare il nigeriano alla corte di Cristian Chivu. Ecco gli aggiornamenti da Il Giorno: "L’Inter ha l’accordo con l’attaccante (un quinquennale da 4,5 milioni a stagione) ma non con l’Atalanta, che chiede 50 milioni a fronte dei 40 proposti.

L’anglo-nigeriano è ai box per un problema a un polpaccio, dovrebbe tornare a pieno ritmo la prossima settimana, quella in cui potrebbe arrivare anche un rilancio da via della Liberazione. A 45 più 5 di bonus si può chiudere e il primo ad esserne felice sarebbe proprio Chivu. Contestualmente si sta lavorando alle uscite in attacco (su Taremi c’è il Botafogo, su Esposito diversi club di A e non solo) e negli altri reparti.