A proposito di infortuni, bisognerà capire anche come e quanto impiegare negli Stati Uniti l’attaccante Pio Esposito , altro elemento che Chivu conosce bene e che non affronterà il contemporaneo Europeo Under 21 per una distorsione al ginocchio ancora da smaltire. Tra l'altro anche il fratello, Sebastiano Esposito, sarà attenzionato perché è stato lanciato da Chivu e con l’Empoli retrocesso in B il riscatto dei toscani appare complicato. A centrocampo, invece, sarà inevitabile fare un riflessione per il classe 2003 Fabbian , impegnato a Bologna nelle ultime due stagioni e ancora legato ai nerazzurri dal diritto di recompra. Sarà possibile esercitarlo dal prossimo primo luglio pagando 12 milioni, dopo che nel 2023 la società emiliana ne aveva sborsati 5 per dargli più spazio nel nostro campionato con la maglia del Bologna.

Il nigeriano Akinsanmiro invece è uno dei Primavera che Inzaghi aveva portato spesso in panchina, fino a farlo esordire tra i grandi, pescando proprio dall’ex gruppo di Chivu. La scorsa estate era stato ceduto in prestito alla Sampdoria, così come era stato fatto per Aleksandar Stankovic al Lucerna ed entrambi rientreranno alla base in attesa di nuove valutazioni. Nell’ultima Primavera di Zanchetta, infine, tanti ragazzi sono passati anche dalle attenzioni di Chivu e qualcuno è riuscito anche a realizzare il sogno dell’esordio in prima squadra in questa stagione come De Pieri in Inter-Monaco, Aidoo in Inter-Udinese, Berenbruch e Cocchi in Inter-Feyenoord".