Inter-Ederson: sogno (quasi) impossibile, ma il piano esiste: i dettagli

Il nome di Ederson continua a campeggiare tra i sogni del mercato nerazzurro. Il centrocampista brasiliano dell’ Atalanta rappresenta un profilo ideale per raccogliere l’eredità di Hakan Calhanoglu, qualora il regista turco dovesse lasciare Milano in questa sessione di mercato. Ma tra il desiderio e la realtà c’è di mezzo una valutazione monstre: 60 milioni di euro , cifra che, oggi, appare fuori portata per l’Inter .

"Ederson per l’Inter rappresenta un sogno (quasi) impossibile, visto che ha una valutazione di una sessantina di milioni. Per il club nerazzurro si tratta di una cifra irraggiungibile, a meno che, appunto, non venga ceduto Calhanoglu per almeno 30 milioni e che venga trovata una sistemazione pure ad Asllani per non meno di 20. A quel punto ci si potrebbe sedere a tavola con l’Atalanta. In casa Inter, però, preferirebbero progettare l’assalto ad Ederson nell’estate 2026, quando ci saranno molte altre uscite che agevolerebbero l'operazione. Ma il brasiliano dovrebbe restare un altro anno a Bergamo. E non sembra questa la sua intenzione".