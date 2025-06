Giornata di svolta per l’Inter, che oggi accoglie ufficialmente Cristian Chivu come nuovo allenatore della prima squadra. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro ha deciso di puntare su una figura interna, scelta rischiosa, soprattutto alla luce del finale di stagione nerazzurro. Come sottolinea Repubblica, in mattinata l'allenatore risolverà il contratto col Parma, nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento.