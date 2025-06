L’Inter sta valutando l’addio di Hakan Calhanoglu, dopo una stagione complicata, senza titoli e segnata dalla fine del ciclo con Simone Inzaghi. Se dodici mesi fa il club aveva respinto le avances del Bayern Monaco, oggi lo scenario è mutato: il Galatasaray è in prima fila per riportare il turco in patria e la dirigenza nerazzurra non esclude una sua partenza.