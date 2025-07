Inter, da Taremi ad Asllani fino a Palacios: il peso a bilancio degli esuberi

Ecco quanto potrebbe intascare l'Inter dalle eventuali cessioni di questi sei calciatori che non sembrano rientrare nel progetto di Chivu

Matteo Pifferi Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 19:02)

Il mercato estivo è ufficialmente iniziato l'1 luglio ma l'Inter, usufruendo anche della finestra di mercato per le squadre impegnate al Mondiale per Club, ha già formalizzato tre acquisti: Sucic, Luis Henrique e Bonny, quest'ultimo che sarà ufficializzato nella giornata di domani.

E i prossimi acquisti? Molto dipenderà dalle cessioni, in attesa di capire come si risolverà la questione Calhanoglu e se ci saranno altre partenze illustri. Calcio e Finanza, però, ha analizzato anche il costo a bilancio dei cosiddetti esuberi, ossia quei calciatori che, per motivi diversi - fine prestito o possibili scelte tecniche - potrebbero lasciare l'Inter in queste settimane di mercato.

Il risparmio si verificherebbe sia in termini di ammortamento che di stipendio lordo. Complessivamente, la cifra maggiore è legata al costo annuo di Mehdi Taremi, pari circa 5,5 milioni di euro (a cui dovrebbero aggiungersi le cifre legati ai compensi agli agenti, tuttavia non ancora note). A seguire invece troviamo Asllani e Buchanan, con oltre 4,5 milioni ciascuno. Tra gli altri, non dovrebbero trovare spazio nel progetto di Chivu anche giocatori come Palacios e Sebastiano Esposito, così come Vanheusden che si appresta ad iniziare l’ultimo anno di contratto con l’Inter senza tuttavia aver mai vestito la maglia nerazzurra in prima squadra", si legge su Calcio e Finanza.

Il totale, come si evince dalla foto, si aggira attorno ai 20 mln di euro per sei giocatori che non sembrano rientrare nel progetto tecnico di Chivu. Da vedere, poi, l'introito che l'Inter potrebbe intascare dalle eventuali cessioni, per capire a quanto possa ammontare il tesoretto dagli esuberi.