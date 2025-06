Inter, con Fabregas cambia il mercato: il dubbio su de Vrij e Acerbi e i nomi

"Il calcio di Fabregas prevede che non si parta da un blocco basso, ma che la linea sia alta. E, quindi, con molto campo alle spalle. Il dubbio, allora, è se due centrali come De Vrij e, soprattutto, Acerbi, siano in grado di sostenere questa impostazione. Non è solo questione di età, ma anche di velocità. Quando si gioca alti, si deve scappare all’indietro appena necessario".