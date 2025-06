"E allora la mediana potrebbe diventare a due. Con l'eventualità che Frattesi non faccia più le valigie. Intanto, ci sarà un Sucic in più, indicato in patria come nuovo Modric, che pare avere le doti giuste per soddisfare Fabregas. «L’Inter è una grande opportunità per me – ha detto il croato a Inter Tv -. Qui potrò crescere e migliorare. Ho parlato con i miei connazionali che hanno giocato qui. Mi hanno confermato la grandezza di questo club, quanto sia prestigioso, e mi hanno raccontato tante cose positive. Per me la scelta è stata molto facile».