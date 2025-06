Come potrebbe essere l'Inter di Cesc Fabregas in caso di sì dell'allenatore spagnolo? L'edizione odierna di Tuttosport prova a fare una panoramica

"Che sia poi difesa a tre o quattro, il gioco di Fabregas - ma anche di De Zerbi, per dire - necessiterà di qualche esterno offensivo. Difficile pensare si possa ripartire dai soli Luis Henrique e Zalewski. Nico Paz, nell’eventualità, potrebbe essere anche una soluzione a destra, così come Valentin Carboni che al Mondiale per club tornerà a riassaporare il campo dopo il brutto infortunio e verrà valutato dal nuovo allenatore".

"A centrocampo, dove è stato preso Sucic, potrebbe cambiare il destino di Frattesi e Asllani, così come di Mkhitaryan, fedelissimo di Inzaghi (potrebbe smettere?). Di certo l’Inter avrà però una richiesta per il nuovo tecnico: non andrà smontata la coppia Lautaro-Thuram. L’argentino potrebbe giocare qualche metro dietro il francese, ma i due sono uno dei punti di forza da cui l’Inter ripartirà. Andranno aggiunti poi almeno due attaccanti (Hojlund e Bonny i preferiti), considerando le uscite di Arnautovic, Correa e forse Taremi. In questo senso, occhio a Pio Esposito: con lo Spezia in A, sarebbe stato prestato ancora ai liguri, ma ora chissà che non possa rimanere ad Appiano".