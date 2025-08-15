"Un profilo così, all’interno di un reparto con Mkhitaryan ormai in là con gli anni e con Calha ben lontano dalla vecchia efficienza fisica, aiuterebbe parecchio. Non a caso, i dirigenti pensavano a lui anche quando Hakan flirtava con il Galatasaray per il ritorno in patria. In più, darebbe la duttilità che serve per attuare la rivoluzione:

permetterebbe di mantenere la vecchia mediana inzaghiana a tre, ma starebbe benone pure in una cerniera a due (con tre attaccanti davanti). Ovviamente, per evitare il sovraffollamento, sarà necessario trovare una soluzione in uscita per Piotr Zielinski: lo stipendio da 4,5 milioni non aiuta, ma il polacco potrebbe comunque essere accompagnato alla porta, magari verso il deserto di Riad. Davide Frattesi, vecchio pallino giallorosso con estimatori in Premier, è da considerare invece fuori dall’incastro con Koné"