"Parte delle operazioni in entrata sono state anticipate (Sucic, Luis Henrique e Bonny), ora la priorità è Lookman , poi si passerà alla "fase 2". Con l'arrivo di Lookman, contestualmente all'addio di Taremi (si attendono novità dai club inglesi come Fulham o Leeds che hanno chiesto informazioni), il nuovo reparto sotto i riflettori diventerebbe il centrocampo.L'arrivo di Sucic non ha portato ancora ad alcuna uscita, ma la dirigenza ha già detto ad Asllani di cercarsi una sistemazione. Il regista albanese ha rifiutato le avances del Betis, che offriva 15 milioni di euro, per restare in Italia, dove però non ci sono contatti avanzati con alcun club", scrive il Giorno.

"L'Inter sta valutando proposte anche per Zielinski in modo da aprire un'ulteriore casella. Chivu vorrebbe infatti un giocatore di corsa, un profilo alla Frendrup, giusto per indicare un giocatore gradito all'area tecnica. Il tecnico ha indicato pure il nome di Mandela Keita, 23enne appena allenato al Parma. Non è un mistero il gradimento per un altro ragazzo che aveva in rosa in Emilia, Leoni, ma in difesa non ci sono movimenti alle viste. L'offerta del Crystal Palace da 32 milioni per Bisseck è stata ritenuta bassa (ne servono almeno 40) e in ogni caso al posto del tedesco arriverebbe un "braccetto" come De Winter, altro genoano come Frendrup. Costa una 5-10 milioni in meno di Leoni, che il Parma valuta a quota 40, ed è più adatto a giocare nelle stesse zolle di Bisseck", aggiunge il quotidiano.