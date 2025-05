Dopo Petar Sucic, arriva il secondo colpo in entrata per l'Inter: è fatta per l'arrivo di Luis Henrique: tutti i dettagli

Marco Astori Redattore 28 maggio 2025 (modifica il 28 maggio 2025 | 12:42)

Dopo Petar Sucic, arriva il secondo colpo in entrata per l'Inter: è fatta per l'arrivo di Luis Henrique. Come riporta Fabrizio Romano, è stato trovato in questi minuti tra il club nerazzurro e l'Olympique Marsiglia.

Beppe Marotta e il presidente Longoria hanno chiuso per un totale di 25 milioni di euro, vanno solo definiti i termini di pagamento: il giocatore firmerà un contratto di 5 anni e sarà a disposizione per il Mondiale per Club.