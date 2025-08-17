Un affare lampo. L’Inter mette a segno una delle operazioni più fruttuose del proprio mercato, salutando Nicola Zalewski dopo appena pochi mesi in nerazzurro. L’esterno classe 2002, è pronto a trasferirsi all’Atalanta, che lo ha individuato come rinforzo da regalare a Juric.

"Una plusvalenza pesante in tempi record. È quella che realizza l'Inter con Nicola Zalewski: è fatta per il trasferimento dell'esterno, nato a Tivoli ma polacco di passaporto. Una trattativa che fa felici tutti: il calciatore, che probabilmente a Bergamo troverà un minutaggio più elevato rispetto a Milano; l'Atalanta, che si mette in casa l'ennesimo giovane da valorizzare; e soprattutto l'Inter, che con la cessione di Zalewski incassa un profitto netto di 10,5 milioni puliti", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"La dirigenza nerazzurra, dopo 6 mesi di prestito, un paio di mesi fa aveva scelto di riscattare il cartellino dell'esterno versando nelle casse della Roma circa 6,5 milioni e oggi potrebbe salutarlo incassandone ben 17. Un altro aspetto che va sottolineato, poi, riguarda Lookman: perché la trattativa tra Inter e Atalanta per Zalewski è completamente slegata dal nome dell'attaccante nigeriano, attualmente in stand-by".