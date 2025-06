Dopo aver piazzato i primi due colp, adesso in casa nerazzurra si guarda ad altri reparti. La difesa andrà rinforzata, Leoni nel mirino

Gianni Pampinella Redattore 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | 08:46)

Dopo aver piazzato i primi due colpi - l’arrivo di Petar Sucic è stato già ufficializzato, quello di Luis Henrique lo sarà a breve – adesso in casa nerazzurra si guarda ad altri reparti. "Avanti tutta su Hojlund, ovvero il prescelto per fare il terzo uomo là davanti. Anche i tempi, però, sono fondamentali. Altrimenti, il pericolo è di farsi bruciare dalla concorrenza. Vale per l’attaccante danese. Ma, in questo momento, c’è pure un altro elemento particolarmente appetito", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Si tratta di Leoni, difensore nemmeno 19enne del Parma, che si è preso la scena proprio grazie a Chivu. In pochi mesi, anche in Serie A ha confermato le doti che aveva già esibito in B con la Sampdoria. L’Inter ci aveva pensato pure la scorsa estate, prima di incagliarsi in una trattativa complicata con il club blucerchiato. Ora la fiamma si è riaccesa. Il problema è che c’è pure un rivale del calibro del Milan con cui avere a che fare".

"È chiaro che, qualora dovesse accendersi un’asta, la prospettiva è che la sua quotazione si alzi ulteriormente. Al momento, siamo attorno ai 15 milioni. E l’Inter può giocarsi anche la carta Chivu, che, solo poche settimane dopo essersi seduto sulla panchina del Parma, lo ha lanciato come centrale di una linea a 3. Ebbene, l’Inter ha necessità proprio in quella posizione. Acerbi, con i suoi 37 anni, e De Vrij, con i suoi 34, infatti, hanno bisogno di ricambio. E se con la permanenza di Inzaghi l’idea era quella di proseguire con entrambi, ora la posizione dell’ex-Lazio è da considerare in bilico. Vero che ha ancora un anno di contratto, ma con 500 mila euro è possibile uscirne in anticipo. A quel punto, Leoni avrebbe spazio per crescere, maturare e pure per giocare".

(Corriere dello Sport)