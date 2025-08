L’Inter resta vigile su Ademola Lookman, ma guarda con attenzione anche alle alternative

Gianni Pampinella Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 08:32)

L’Inter resta vigile e riflessiva, lo sguardo è fissato su ciò che succede attorno ad Ademola Lookman. La fiducia nel buon esito dell’operazione con l’Atalanta rimane, ma in Viale della Liberazione si lavora anche sulle alternative per non farsi trovare impreparati.

"Nonostante la fiducia di trovare un punto di caduta con l’altro club nerazzurro e di dare forma e sostanza all’acquisto così strategico, il club di Oaktree valuta seriamente alternative per non farsi trovare spiazzato nel caso di frana. Si sfoglia la margherita e si esplorano diversi esterni di attacco abituati a danzare tra le linee, a partire dal francese Nkunku in uscita dal Chelsea, ma il nome che al momento riscuote il maggior consenso è quello di Jadon Sancho", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"L’inglese ha ancora un contratto di un anno con lo United dove ci sono solo posti in piedi e costerebbe molto meno sia del nigeriano che, eventualmente, del francese. Il gradimento dal punto tecnico è totale, l’età (è un classe 2000, tre anni meno di Lookman) ha un peso, ma soprattutto conta il costo del cartellino contenuto, intorno ai 25 milioni: in un contesto di questo tipo sarebbe più facile accogliere uno stipendio che non sarebbe mitigato dal Decreto Crescita, grandissimo attrattore per tenere ancora Ademola in Italia".

