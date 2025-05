Inter, in finale: ora è pronta a farsi un gran regalo di mercato. C’è il nome: “Ha già detto sì”

"Grande passo in avanti dell’Inter su Luis Henrique, esterno di 23 anni dell’Olympique Marsiglia. I nerazzurri, dopo aver mantenuto vivi i contatti con l’entourage del brasiliano in questi mesi, hanno trovato l’accordo per l’ingaggio del ventitreenne, che andrà eventualmente a firmare un quinquennale. L’esterno - anche sul taccuino della Juve e del Bayern Monaco, che però non hanno affondato il colpo - spingerà affinché la negoziazione si concluda a breve. Sia perché ha già scelto il progetto interista, sia perché il club di Viale della Liberazione punta a tesserarlo per il Mondiale per club".