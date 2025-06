"Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta che lo ha riconosciuto con cortesia per via del rispetto che c'è tra i due club".

Così Mirwan Suwarso, presidente del Como, spiega la posizione dei lariani sulla possibilità che Cesc Fabregas diventi il nuovo allenatore dei nerazzurri. "Per questa ragione, trattiamo gli insistenti rumors sull'interesse dell'Inter per il nostro allenatore come pura fantasia. Nessuno insisterebbe così tanto dopo una risposta così chiara. Specialmente un club come l'Inter".