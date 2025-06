Nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato in prestito all’Ipswich Town ma ora è tornato alla base, pronto per il prossimo capitolo della sua carriera.

"Il club milanese sta pianificando un’estate importante, con un obiettivo chiaro: ringiovanire la rosa e gettare le basi per un futuro solido. In quest’ottica, la strategia prevede l’investimento su giovani talenti da far crescere e valorizzare in maglia nerazzurra, ed è proprio qui che si inserisce il profilo di Enciso. I nerazzurri seguono il talento paraguaiano già dal 2021 e, nonostante una stagione complicata, continuano a credere fermamente nel suo potenziale. Dopo la finale di Champions League raggiunta la scorsa stagione, l’Inter è alla ricerca di opportunità intelligenti sul mercato, sia dal punto di vista tecnico che economico. Enciso rappresenta proprio questo: un’occasione di valore, con margini di crescita.