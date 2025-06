L’Inter fa sul serio per Nicolò Rovella, ma si trova davanti a un muro alzato con decisione dalla Lazio

Gianni Pampinella Redattore 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 09:46)

L’Inter fa sul serio per Nicolò Rovella, ma si trova davanti a un muro alzato con decisione dalla Lazio. Il centrocampista è un obiettivo concreto dei nerazzurri per rafforzare la cabina di regia in caso di addio di Hakan Calhanoglu corteggiato dal Galatasaray.

"L’Inter si è fatta avanti, la Lazio ha alzato il muro per Rovella. Un doppio avviso ai naviganti: a Formello non aprono trattative per il centrocampista azzurro e non c’è possibilità di contropartite. Un dettaglio sfuggito agli specialisti del calciomercato: Lotito non è stato ammesso al tesseramento dalla Covisoc, non può chiudere acquisti, tanto meno se oggi accettasse l’albanese Asllani, di cui si era già parlato nelle scorse settimane, come eventuale pedina di scambio di un’operazione mai messa sul tavolo", sottolinea il Corriere dello Sport.

"L’Inter, in qualsiasi modo, cercherà di acquistare un centrocampista di regia per affiancare o sostituire Calhanoglu. Rovella è il suo obiettivo. Lotito non intende cederlo. Sarri lo considera nel piano per la prossima stagione. L’Inter avrebbe offerto circa 35-40 milioni. Può prenderlo soltanto in una maniera: attivando la clausola di rescissione. Il prezzo è conosciuto: 50 milioni. Occorre la volontà del giocatore. Deciderà lui sì o no, se accadrà. Allo stato attuale non ha deciso ed era felicissimo dell’arrivo di Sarri, per cui aveva scelto di trasferirsi alla Lazio due anni fa".

"L’interessamento dell’Inter, colori per cui tifava da bambino, lo metterebbe naturalmente di fronte a una scelta delicata. C’è un altro aspetto da chiarire. La Lazio non sbloccherebbe il mercato salutando Rovella. La clausola di rescissione prevede un pagamento triennale. Lotito incasserebbe subito 17 milioni e in epoca successiva gli altri 33-34 in due rate. Alleggerirebbe un costo (meno 17) e aumenterebbe i ricavi (più 34) oltre all’inevitabile plusvalenza, portando giovamento al bilancio, senza risolvere nell’immediato le urgenze di Sarri".

