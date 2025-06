Non c'è solo Giovanni Leoni come pista per la difesa dell'Inter. E' emerso il nome di Christian Mosquera del Valencia

Redazione1908 10 giugno - 23:59

Non c'è solo Giovanni Leoni come pista per la difesa dell'Inter. Anzi, nelle ultime ore si è fatto in maniera insistente il nome di Christian Mosquera del Valencia.

"Il d.s. Ausilio però intanto si sta cautelando battendo anche altre piste. E si è messo sulle tracce di Christian Mosquera, difensore spagnolo di origini colombiane classe 2004 del Valencia. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2026 ma le trattative per il rinnovo si sono arenate. L’Inter si è inserita nella corsa al giocatore che il Guardian, nel 2021, citò tra i migliori 60 giocatori al mondo nati nel 2004.

Non a caso ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili spagnole, non a caso su di lui gli osservatori europei sono al lavoro da tempo. L’Inter è scattata, negli ultimi giorni. C’è chi è pronto a giurare che i nerazzurri abbiano già un principio di accordo per agganciare il giocatore a scadenza, tra un anno. Da questa posizione di forza partirà inevitabilmente prima o poi la trattativa con il Valencia, che lo valuta 20 milioni di euro ma che non può tirare troppo la corda per non rischiare di perdere il giocatore a zero", scrive la Gazzetta dello Sport.