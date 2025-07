Inter, Frattesi resta e rinnova: convinto anche da un gesto inatteso di Chivu

In poche settimane è completamente cambiata la prospettiva del centrocampista sul proprio futuro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 10:02)

Davide Frattesi si è ormai convinto a restare all'Inter. L'arrivo di Chivu, in questo senso, è stato determinante per il centrocampista romano. Fosse rimasto Inzaghi, infatti, avrebbe bussato in viale della Liberazione con ancora maggiore insistenza rispetto a gennaio per andare via. Ora sente invece che ci siano i presupposti per essere sempre più al centro del progetto. Avverte la fiducia e anche l'affetto dell'allenatore che in questi giorni lo ha sorpreso con un gesto. Lo racconta la Gazzetta dello Sport:

"Da quella porta di ospedale, poco dopo aver salutato finalmente il dolore all’inguine, Davide Frattesi ha visto spuntare lui, l’allenatore che gli ha fatto rinascere la voglia di Inter. Qualche giorno fa il centrocampista nerazzurro, finito sotto ai ferri per un’operazione d’ernia, ha ricevuto a sorpresa la visita di Cristian Chivu. Il suo nuovo tecnico ha voluto vedere dal vivo come stesse, non bastava più parlargli al telefono, come ha sempre fatto e continuerà a fare. Il segnale è stato recepito dallo stesso Frattesi, un tempo scalpitante e desideroso di scappare altrove e adesso ben contento di restare a Milano: in panchina ora siede un allenatore che stravede per lui, pronto a scatenarlo in una formazione su misura".

I prossimi passi quindi sembrano chiari. Si legge ancora: "Dopo questo mercato, a tempo debito e senza affanni, ci si siederà per ridiscutere un accordo su un contratto che non scade a fine mese, ma il 30 giugno del 2028. Nonostante i margini, esiste la disponibilità reciproca di allungare durante la prossima stagione. Un fatto tutt’altro che scontato in questi luoghi. Questa apertura, su entrambi i fronti, colora il contorno, dà l’esatta idea dell’importanza ritrovata dalla mezzala della Nazionale. Ci sarà tempo per parlare di dati e cifre, ma una crescita (in ogni senso) è nelle cose. Un anno per allungare la durata, fino al 2029, e un milione in più rispetto ai 2,8 netti percepiti adesso saranno la futura idea di partenza".

Determinante sarà lo spazio che Chivu riuscirà a garantire a Frattesi. E i presupposti in questo senso sembrano incoraggianti. Scriva le Gazzetta: "Il cambio di guida tecnica ha trasformato lo scenario. Ben prima dell’improvvisata in ospedale, Chivu aveva già fatto capire a Davide il suo intendimento. In un sistema diverso, senza il vecchio e immutabile trio di centrocampo, può essere lui l’assaltatore specializzato in una trequarti composta da una o due pedine. Insomma, i minuti cresceranno dopo una stagione con meno di 2000’ in campo e solo 11 presenze dall’inizio in A".