Il futuro di Hakan Calhanoglu è legato – anche – a quello di Victor Osimhen. Il centrocampista dell’Inter è attratto dalla possibilità di trasferirsi al Galatasaray, club di cui è tifoso. L’agente Gordon Stipic si trova a Istanbul per valutare l’operazione con la dirigenza del club turco.

Serat Akin, ex calciatore oggi commentatore, ha dichiarato sul suo canale YouTube di aver parlato personalmente con Calhanoglu dieci giorni fa. Il giocatore avrebbe escluso una permanenza in Europa, spiegando che sua moglie non è attratta dall’Arabia Saudita e che il suo cuore è rivolto al Galatasaray. "Il Galatasaray mi vuole e io voglio il Galatasaray", avrebbe affermato il turco.