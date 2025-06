Risolta la questione del nuovo allenatore, con Cristian Chivu pronto a sedersi sulla panchina dell’Inter, è ora tempo di affrontare i nodi strutturali della rosa. In vista della stagione 2025/26, uno dei reparti che più richiederà valutazioni attente sarà senza dubbio il centrocampo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, bisognerà capire il destino di Frattesi. "Le prossime settimane dunque saranno importanti anche in questo senso, con Cristian Chivu che dovrà valutare ciascuna situazione per la sua futura rosa in base a quello che sarà il gioco della squadra e la volontà di avere più scelte nei singoli ruoli".

"Il nuovo allenatore dovrà anzitutto decidere cosa fare con Frattesi, che con una permanenza di Inzaghi sarebbe certamente andato via dall’Inter. Adesso l’ex Sassuolo potrebbe scalare posizioni e quindi avere più spazio, ammesso che voglia restare ancora all’Inter per provare a diventare un punto di riferimento della rosa. Il venticinquenne romano è nel pieno della sua carriera ed è per questo che punta a giocare di più".

"L’altro punto di attenzione riguarda la regia, dove Asllani come vice Calhanoglu non aveva convinto lo stesso Inzaghi nel corso dell’ultima stagione. Chivu potrebbe avere idee diverse in merito, anche se in ogni caso all’Inter servirà un alter ego del centrocampista turco che in questa stagione è stato perseguitato dagli infortuni. Alle valutazioni tattiche del nuovo tecnico, su queste due situazioni si affiancheranno quelle societarie visto che sia Frattesi sia Asllani in caso di cessione avrebbero liberato il posto in rosa e aumentato le risorse di mercato. A questo punto c’è un’altra variabile da considerare, legata in maniera inevitabile alle trattative da condurre nell’estate che sta per cominciare".