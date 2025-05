La stagione 2025/26, salvo imprevisti dell'ultimo momento, dovrebbe essere quella del debutto della formazione U23 dell'Inter: i nerazzurri, come dichiarato più volte dal presidente Marotta, sono pronti a lanciare il progetto della seconda squadra, sulla scia di quanto già fatto da Juventus, Atalanta e Milan. La dirigenza interista non vuole farsi trovare impreparata, e proverà ad allestire una rosa in grado di ben figurare anche in Serie C. Gran parte del gruppo verrà composto promuovendo i migliori talenti del proprio settore giovanile, ma nel frattempo si stanno monitorando anche diversi prospetti che potrebbero essere inseriti in ottica futura.

Uno di questi è Giacomo Gabbiani, capocannoniere del campionato Primavera e fresco di debutto tra i professionisti con la Cremonese. Dalle parti di Cremona le voci cominciano a farsi sempre più insistenti: l'Inter è fortmente interessata al talentino grigiorosso. Attaccante classe 2006, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, Gabbiani si è affermato come miglior bomber in assoluto del calcio giovanile italiano: 28 gol in questa stagione, 20 un anno fa da sotto età. Un totale di 73 reti in 3 stagioni fra U17 e Primavera: numeri incredibili, a maggior ragione considerando il contesto in cui gioca (non certamente in una big).