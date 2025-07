Secondo quanto riportato da Fanatik, i rapporti di mercato tra Inter e Galatasaray si intensificano: oltre all’interesse ormai noto del club turco per Hakan Calhanoglu, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Barış Alper Yilmaz, attaccante classe 2000 in forza al Galatasaray.

La dirigenza del club di Istanbul è giunta in Italia per approfondire diversi dossier, tra cui quello di Calhanoglu, valutato 30 milioni di euro dall’Inter, e quello di Victor Osimhen, per il quale il Galatasaray tratta con il Napoli su una base di 75 milioni di euro. Yann Sommer è invece uno dei nomi considerati per rinforzare la porta.