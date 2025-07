L’Inter ha deciso di bloccare Hakan Calhanoglu a fronte dell’atteggiamento attendista del Galatasaray. Dopo un iniziale forte interesse, il club turco ha frenato la trattativa, non ritenendo opportuno soddisfare per il momento la richiesta economica del club nerazzurro, fissata a 30 milioni di euro.

La situazione si è fatta tesa, anche per dinamiche interne allo spogliatoio interista. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Beppe Marotta dall’America hanno contribuito a sollevare un vero e proprio caso: entrambi hanno indicato Calhanoglu tra i giocatori più scontenti dopo il Mondiale per Club, scatenando una reazione del centrocampista turco che ha replicato direttamente. La discussione si è poi estesa all’interno della squadra, con reazioni contrastanti tra i compagni: alcuni si sono schierati con Lautaro, mentre altri hanno difeso Calhanoglu, chiedendo che certi argomenti vengano affrontati solo all’interno dello spogliatoio.

Il tecnico Cristian Chivu, nel frattempo, si è recato in sede per un nuovo confronto con la dirigenza prima della partenza per le vacanze, previsto per lunedì. Tra le priorità, anche quella di fare chiarezza su come si presenterà il gruppo al ritiro di Appiano Gentile, e in particolare sulla posizione di Calhanoglu.